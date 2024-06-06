Нового соперника VW Golf от BMW показали в подробностях. Фото
Многие забыли про самую дешевую модель баварского бренда – BMW 1 series. Производитель напомнил об этой машине после модернизации с новым дизайном. Соперника VW Golf показали во всех подробностях.
Машину изучили на канале Autogefühl. Новая BMW 1 series 2025 модельного года получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series, которую тоже недавно показали после рестайлинга.
Спереди изменилась форма фар и оформление фальшрадиаторной решетки, заменили бампер. Задний бампер также новый, вдобавок дизайнеры переработали форму и графику фонарей.
Многое изменилось в салоне BMW 1 series. Изменили дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели. Все как у старших моделей компании.
Двигатели BMW 1 series 2025 модельного года:
- бензиновый 1,5 л (170 л.с.);
- бензиновый 2 л (300 л.с.);
- дизельный 2 л (150 л.с.);
- дизельный 2 л (163 л.с.).
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