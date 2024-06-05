Долгожданная модель: самый дешевый внедорожник Toyota показали в сети

Новая Toyota Land Cruiser 250 показала свежий стиль для самых крепких моделей японской компании. С похожей внешностью готовят еще одну долгожданную модель – Toyota Land Cruiser FJ, которая окажется доступнее кроссовера RAV4 и станет самым дешевым внедорожником бренда на глобальном рынке.

Эту машину показали в сети. Возможный дизайн продемонстрировали на канале TALK WHEELS. Land Cruiser FJ – предполагаемое название модели. Второй вариант – Toyota Land Hopper, хотя недавно оказалось, что это имя получил электрический самокат.

Как бы там ни было, японская компания представит автомобиль в конце 2024 года. А в качестве основы используют бюджетный пикап Hilux Champ. Он стоит от 13 000 долларов. Ожидалось, что Toyota Land Cruiser FJ может стоить чуть более 20 000 долларов.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит бензиновые двигатели внутреннего сгорания классической конструкции. Однако гибридные варианты исключать не стоит.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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