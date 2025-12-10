Покупателям не понравился практичный и недорогой внедорожник Kia. Фото

Новый Kia Tasman 2025 года отправился в продажу как недорогой внедорожник с практичным кузовом. Но, похоже, покупателям автомобиль не понравился, если судить по рыночным результатам модели.

За первый год продаж модель Kia Tasman планировали реализовать в количестве 20 000 экземпляров в Австралии – на одном из ключевых рынков для этого пикапа. О статистике продаж стало известно Carscoops.

За пять месяцев с момента старта продаж автомобиль разошелся тиражом 3716 шт. Это намного меньше в сравнении с ожидаемыми показателями.

Новый пикап Kia Tasman сперва понравился покупателям, уверенно стартовал на рынке и собрал много заказов. Но ранее СМИ сообщали, что основные соперники от Mitsubishi, Isuzu, Ford и Toyota на важном австралийском рынке продаются в 2-6 раз лучше.

Производитель отмечает очень высокую конкуренцию в специфичном сегменте, куда тяжело пробиться с новым автомобилем. Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

