Нового практичного соперника Toyota RAV4 от VW показали в деталях

У популярного недорогого кроссовера Toyota RAV4 появился очень практичный соперник – новый VW Tiguan 2025 модельного года с увеличенным багажником. Автомобиль уже отправили в продажу, а теперь детально показали на новых официальных фото.

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Немецкий кроссовер оказался намного практичнее своего конкурента. Но это не та машина, которая уже известна европейским покупателям. Как напоминает OBOZ.UA, теперь модель Volkswagen Tiguan существует в нескольких вариантах для разных рынков.

Это новый Volkswagen Tiguan 2025 для США, и он отличается от европейскогоTiguan 3 поколения. Производитель внес множество изменений.

Получилась своеобразная смесь с VW Tayron (семиместная модификация) – от этой машины досталась передняя часть и колесная база (2791 мм), которая обеспечивает очень просторный салон и вместительный практичный багажник (885 л). Но в интерьере только пять мест.

Силовая установка пока выдает 204 л.с. Доступны модификации с передним и полным приводом. В дальнейшем гамму могут расширить другими вариантами. Базовая цена VW Tiguan 2025 года в США – 29 500 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый мощный кроссовер Opel.