Самый дешевый кроссовер Opel станет намного круче. Фото

Популярная модель Opel Mokka является самым дешевым кроссовером немецкого бренда на глобальном рынке в 2025 году. Недавно автомобиль рассекретили после модернизации, а теперь решили сделать намного круче в топовом исполнении.

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Новый Opel Mokka GSE 2026 модельного года возглавит линейку модели. Детали об автомобилях высокопроизводительного формата сообщили на сайте компании. Линейка автомобилей Opel GSE состоит из самых мощных вариантов.

Новый Mokka GSE не является исключением. Топовое исполнение подготовят на базе электрической модификации. Ожидается, что мощность силовой установки превысит 250 л.с.

После модернизации Opel Mokka 2025 сохранил знакомую внешность. Основные изменения сосредоточили в аккуратно обновленных бамперах и светотехнике. Если не сравнивать с дорестайлинговым кроссовером, то изменения трудно заметить. Вариант GSE получит новые цвета кузова и уникальные колесные диски.

Стандартный электромобиль Opel Mokka Electric выдает мощность 156 сил и предлагает запас хода 400 км. Цена Opel Mokka – около 27 000 евро за базовую модификацию. А Mokka GSE будет дороже.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Toyota с электрической силовой установкой подготовили к выходу на рынок.