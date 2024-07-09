Новый недорогой кроссовер Mazda оснастили силовой установкой Toyota. Фото

Новый кроссовер Mazda CX-50 Hybrid показали на официальных фото. Но внешность – не главная фишка. Это недорогая модель 2024 года с низким расходом топлива и хорошей ценой. Автомобиль оснастили силовой установкой от Toyota, то есть все самое интересное оказалось внутри.

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Подробности сообщает Motor1. Модель серийная и уже готова к выходу в продажу. Внешне новая Mazda CX-50 Hybrid 2024 не отличается от стандартного кроссовера. Это современный автомобиль, выполненный в актуальном корпоративном стиле.

Главная новость – гибридная силовая установка от Toyota. Тесное сотрудничество между японскими компаниями позволяет обмениваться техническими решениями.

Гибридный вариант оснастили бензиновым двигателем объемом 2,5 л и тремя электромоторами (суммарная отдача 219 л.с.). Но в Mazda самостоятельно откалибровали силовую установку. В стандарте – полный привод.

Расход топлива гибрида Mazda CX-50 – около 6 л/100 км. Цена Mazda CX-50 Hybrid – от 35 390 долларов за кроссовер в базовом исполнении.

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