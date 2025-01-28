Новейшую Toyota RAV4 2026 года показали на качественных фото

Недорогого кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года – долгожданная новинка, которую готовят к премьере. Автомобиль уже выехал на дороги, где его поймали на качественных фото.

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Новую Toyota RAV4 6 поколения показывает Motor1. Популярный автомобиль после серьезной модернизации вывели на испытания. Это ходовой прототип, поэтому его внешность скрывают с помощью камуфляжа. Но мы можем сделать важные выводы благодаря довольно высокому качеству изображений.

До сих пор не было точно известно, какую машину готовит производитель, – полностью новую Toyota RAV4 6 поколения или рестайлинг актуальной модели. Теперь очевидно, что кроссовер действительно совсем другой – даже под камуфляжем заметны серьезные изменения.

Силуэт стал квадратнее – так автомобиль похож на модные внедорожники. А фары получили С-образную форму в стиле Prius. Новая Toyota RAV4 6 поколения запланирована на 2025 год.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный кроссовер из Японии.