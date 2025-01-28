Дешевый соперник Duster от Mitsubishi получил известное имя. Фото

Бюджетный кроссовер Mitsubishi Outlander Sport 2025 модельного года полностью рассекречен. Фактически, это модель с известным именем оказалась соперником Renault Duster 3 поколения.

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Детали стали известны Motor1. Машину выполнили в актуальном дизайне компании. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор. В целом это близнец Mitsubishi Xforce, который рассекретили в 2023 году.

Кроссовер компактный: 4390 мм в длину (колесная база – 2650 мм) при 1810 мм ширины и 1660 мм высоты. Интересно, что клиренс составляет 222 мм. На плохих дорогах машина будет вести себя уверенно.

Автомобиль лишь немного крупнее Mitsubishi ASX. В движение компактный кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Позже может дебютировать более мощный вариант с гибридной силовой установкой.

В оснащении – цифровой щиток приборов, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона. Цена нового Mitsubishi Outlander Sport 2025 – от 23 000 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый кроссовер Nissan.