Новейшая Skoda Octavia A9 уже готова: теперь это совсем другая машина

Новая Skoda Octavia A9 уже готова к премьере, которая состоится совсем скоро. Знаменитая недорогая модель при этом превратилась в сосем другую машину. Автомобиль показали на официальных фото.

Подробности стали известны Carscoops. Новую Skoda Vision O покажут осенью 2025 года на Автошоу в Мюнхене. Это предвестник Skoda Octavia Combi EV, которая в определенной степени окажется продвинутой машиной.

Производитель отдает приоритет кузову универсал. Известно, что длина автомобиля составит примерно 4,7 м. Новый Volkswagen Golf 9 поколения будет построен на этой же платформе SSP.

Не секрет, что Skoda Octavia A9 давно намеревались превратить в электрокар. И такой автомобиль должен был изначально появиться к 2025 году. Однако в этом году покажут прототип с намеком на серийную машину. В продажу она может отправиться к 2029 году.

Однако кроме этого у покупателей останется возможность купить Skoda Octavia A8 с гибридными, бензиновыми и дизельными силовыми установками.

