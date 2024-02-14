Долгожданную недорогую модель от Opel и Peugeot показали на новых фото

Компания Lancia, которая находится под контролем Fiat (вместе они входят в состав концерна Stellantis), наконец-то представила долгожданную недорогую модель Ypsilon следующего поколения. Машина использует в своей основе компоненты моделей Opel и Peugeot, но отличается уникальным дизайном. Хэтчбек показали на новых фото.

В ходе полной премьеры новую Lancia Ypsilon показали в мельчайших деталях. Изображения публикует NetCarShow. Старт европейских продаж состоится летом 2024 года. До тех пор производитель рассекретил дизайн новинки и поделился всеми подробностями.

Дизайн совсем не похож на ранние модели Lancia. Спереди установили эффектную полосу ДХО, фары – отдельными блоками ниже в бампере. Сзади выделяются круглые фонари и крупная надпись с названием бренда.

Также компания разработала новую мультимедийную систему SALA (Sound Air Light Augmentation) с возможностями персонализации и интуитивно понятным управлением.

В сотрудничестве с производителем премиальной мебели Cassina подготовят ограниченный тираж модели с особенным оснащением. Таких машин выпустят 1906 экземпляров – в честь даты основания Lancia.

Техническую часть хэтчбек разделит с Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3 и Jeep Avenger. В линейке появятся гибридные силовые установки на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Но первым в продажу отправится полностью электрический вариант с запасом хода 403 км.

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