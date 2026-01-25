Новая революционная модель BMW удивит энтузиастов. Фото

Новая BMW 3 Series 2027 модельного года станет революционным автомобилем. Самый дешевый электрический седан бренда получит топовый вариант – BMW M3 EV – и эта машина удивит энтузиастов.

Автомобиль ранее показывали на официальных фото. Подробности о машине стали известны Motor1. Новую модель BMW M3 2027 года выполнят в стиле Neue Klasse, который начал постепенно распространяться на всю линейку бренда.

Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который может состояться до конца 2026 года. Хотя его дизайн пока скрывают под камуфляжем на кузове.

Электрокар BMW iM3 (возможное название), как ожидается, предложит более 700 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя – в том числе V10. Известно, что в 2028 году на рынок выведут новое поколение бензиновой M3.

Модель BMW i3 (стандартный седан) получит широкую линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы аудитории покупателей. Появится в том числе 460-сильный электрокар с запасом хода более 650 км, однако предложат и менее мощные исполнения.

