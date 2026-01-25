Новая Toyota RAV4 2026 года удивила своей ценой и мощностью

Кроссовер Toyota RAV4 2026 года – долгожданный представитель сегмента практичных и недорогих автомобилей, которые пользуются самой высокой популярностью. На рынок отправили новый вариант модели, такая машина удивила своей ценой и мощностью.

Новая Toyota RAV4 6 поколения уже оказалась ощутимо дороже предшественника. А Motor.es стало известно про RAV4 с ценой 46 500 евро. Видимо, в компании решили поднять планку. Правда, это топовое исполнение с 300-сильной гибридной установкой.

Это плагин-гибрид Toyota RAV4 с передним приводом. Полноприводный вариант предлагают за 48 500 евро. Базовую модификацию на 200 сил в Европе оценили в 43 500 евро.

На глобальном рынке теперь все модификации RAV4 являются гибридными. В разных регионах кроссоверы Toyota RAV4 также предлагают 229, 239, 268 и 320 сил. В наиболее энергоэффективной конфигурации машина предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

