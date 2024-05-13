Новая недорогая Toyota Camry стала ближе к покупателям. Фото

Новая недорогая Toyota Camry 2024 модельного года ранее была представлена официально. Цены Camry XV80 тоже объявили. Теперь эта модель стала еще ближе к покупателям – стартовало производство. Значит, первые владельцы скоро начнут получать свои машины.

О старте сборки сообщили на сайте компании. Конвейер стартовал на американском заводе Toyota в штате Кентукки. В США за новую модель будут просить минимум 29 495 долларов. Это все равно довольно привлекательно, но примерно на две тысячи больше, чем стоила Toyota Camry XV70.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry XV80 для Китайского рынка – 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения.

Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Для глобального рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

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