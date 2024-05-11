Долгожданный бюджетный кроссовер Duster 3 поколения удивил расходом топлива

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения оказался дешевым автомобилем и уже поступил в продажу на европейском рынке. Украинцы позже получат этот автомобиль как Renault Duster. Модель, кроме прочих преимуществ, удивила низким расходом топлива.

Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро. Это прайс стандартной модели. Однако максимальную эффективность автомобилисты получат в вариантами подороже, которые оснащены гибридными силовыми установками. Об этом рассказали специалисты Mașinistul.

Гибридный привод обеспечивает оптимальную топливную эффективность. По сообщениям специалистов, расход Dacia Duster 3 составляет 4 л/100 км в гибридной модификации. При этом доступен постоянный полный привод.

Двигатели Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с., от 19 290 евро);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с., от 22 890 евро);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с., от 26 290 евро).

Оснащение Dacia Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности.

Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками. Новый Renault Duster 3 поколения турецкой сборки появится в Украине в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новой доступной модели от Renault.