Toyota создала большой кроссовер по цене RAV4. Фото

Новая Toyota bZ3X 2025 модельного года – большой электрический кроссовер по цене Toyota RAV4. Недорогой электрокар готовят к серийному производству. Он окажется практичной альтернативой бензиновым моделям.

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О японской новинке стало известно Autohome. Электрический кроссовер Toyota bZ3X особенно интересен по той причине, что именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая рыночная активность.

На фото полностью рассекретили дизайн Toyota bZ3X 2025, хотя официальная премьера еще не состоялась. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

По размерам автомобиль крупнее Toyota bZ4X и RAV4, которые компания продает сейчас. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 204 л.с. Инсайдеры пока не сообщают точной информации о запасе хода. Цена – около 28 000 долларов.

В скором времени производитель расширит линейку своих электрокаров новыми кроссоверами. К премьере готовят купеобразный bZ3C и компактную модель.

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