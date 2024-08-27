Дешевые авто на 2 миллиарда: сколько зарубежных машин купили украинцы
Импорт дешевого автомобильного секонд-хенда из других стран в Украине возрождается. Такие машины опять очень популярны – спрос увеличился. И в целом выросло количество машин, которые ввозят из-за рубежа.
Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение недорогим машинам. Модели с пробегом ощутимо доступнее. Как сообщает организация Укравтопром, с начала 2024 года в Украину ввезли автомобилей на 2,29 миллиарда долларов.
Спрос на такие автомобили вырос на 40% относительно 2023 года. В основном это машины м пробегом, которые пользуются самой высокой популярностью на рынке. Представлен список стран, из которых автомобили привозят чаще всего.
Из каких стран автомобили привозят в Украину:
- Германия – 33 074 шт.;
- США – 27 469 шт.;
- Япония – 18 099 шт.;
- Китай – 17 715 шт.;
- Корея – 8703 шт.;
- Франция – 8284 шт.;
- Словакия – 7814 шт.;
- Мексика – 7767 шт.;
- Великобритания – 6978 шт.;
- Чехия – 6825 шт.
В статистику попали как новые машины, так и с пробегом. Например, лидер списка – Германия – популярная страна, из которой в Украину прибывают б/у авто. В то же время на рынке выросли продажи новых немецких машин.
Из США и Мексики привозят преимущественно машины с пробегом, а из Китая – электромобили разных брендов.
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