Новая недорогая модель Audi под вопросом: это связано с Porsche

Преемник модели Audi TT всех заинтриговал как машина на роль недорогого спорткара. Однако из-за изменений, связанных с родственной компанией Porsche, теперь появление этого автомобиля под вопросом.

Про новую Audi уже появлялась некоторая информация. Сообщалось даже, что автомобиль может появиться в 2027 году. Ожидалось, что новинку построят на базе Porsche Cayman/Boxster, которые превратятся в электромобили. Как стало известно Motor1, произошли определенные изменения.

Porsche может оказаться от разработки этих автомобилей. Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в руководстве рассматривают остановку разработки.

Это значит, что электрический спорткар Audi может остаться без технической основы. При этом новые Porsche Boxster и Cayman, судя по всему, получат привычные бензиновые конфигурации, не нарушая традиций этих моделей.

С другой стороны, появление бензинового спорткара Audi звучит интригующе. Похоже на возвращение модели TT, которое многие действительно ждали.

