Новая недорогая Mazda с мощным двигателем приближается к покупателям

Новые поколения моделей Mazda MX-5 и RX-7 – именно те машины, которых ждут фанаты японского бренда. По меньшей мере один автомобиль, который с учетом высокой мощности окажется недорогим спорткаром, приблизился к потенциальным покупателям.

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О машине появились некоторые детали. Подробности сообщает Motor1. Концепт Mazda Iconic SP 2023 года многие восприняли как намек на серийную модель. Глава компании Масахиро Моро отметил, что в Mazda шаг за шагом приближаются к производству этого спорткара.

Дизайнер автомобиля Масаши Накаяма ранее сообщил, что Mazda Iconic SP изначально разрабатывали с перспективой серийной модели. Очевидно, что похожим образом будет выглядеть новый японский спорткар. И это хорошая новость.

Однако относительно конкретного автомобиля информацию пока скрывают. Неизвестно – это новая MX-5 или RX-7. По размерам концепт ближе ко второй машине, однако Накаяма ранее подчеркнул, что дизайн машины легко масштабировать до размеров компактного родстера MX-5.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. При этом спорткар может получить мощный двухроторный ДВС с отдачей более 300 л.с.

OBOZ.UA уже сообщал про новое поколение популярного кроссовера Mazda.