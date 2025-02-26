Новая модель Toyota дешевле RAV4 почти готова: какой она будет. Фото

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года уже почти готов к премьере. Ожидается, что самая доступная модель линейки Land Cruiser окажется дешевле кроссовера RAV4.

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Подтвержденной информации о названии модели на пока нет, но имя Toyota Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. По данным Motor1, новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Маленький Toyota Land Cruiser официально рассекретят до конца 2025 года. Хотя ранее премьеру готовили на 2024 год.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал про новую недорогую модель BMW.