Практичный вариант самой доступной модели BMW показали в деталях. Фото

У самой доступной модели BMW 1 series есть вариант в кузове седан. BMW 2 Series Gran Coupe – более практичное и крупное исполнение автомобиля. На фото в деталях показали машину после модернизации для 2025 модельного года.

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Новая BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года – самый дешевый седан бренда. Как напоминает OBOZ.UA, модель получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series и родственную 1 серию.

Спереди изменилась форма фар и оформление фальшрадиаторной решетки, заменили бампер. Задний бампер также новый, вдобавок дизайнеры переработали форму и графику фонарей. Объем багажника превышает 430 л.

Многое изменилось в салоне BMW 2 Series Gran Coupe. Другой дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели.

Двигатели BMW 2 Series Gran Coupe 2025 модельного года:

бензиновый 1,5 л (120 л.с.);

бензиновый 1,5 л (170 л.с.);

бензиновый 2 л (218 л.с.);

бензиновый 2 л (245 л.с.);

бензиновый 2 л (300 л.с.);

дизельный 2 л (150 л.с.);

дизельный 2 л (163 л.с.).

Цена BMW 2 Series Gran Coupe 2025 года – от 39 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал новый практичный автомобиль VW для украинского рынка.