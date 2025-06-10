Какой будет новая Dacia Logan: появились первые фото бюджетного седана

Новую Dacia Logan 2026 модельного года готовят к премьере. Это самый дешевый седан на европейском рынке, который станет современнее. Появились первые фото бюджетного автомобиля после модернизации.

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Как стало известно Motor.es, модель Dacia Logan появилась на дороге в ходе испытаний предсерийного прототипа. Автомобиль претерпел промежуточное обновление. Разумеется, самое интересное от нас скрывают.

Тем не менее, бюджетный седан Dacia Logan 2026 отчетливо демонстрирует места, в которых произошли изменения. Мы видим маскировочную пленку на бамперах, передней решетке и на месте нового логотипа.

Дизайн Logan станет современнее. Премьера ожидается до конца 2025 года. При этом пока изменения во внешности родственной модели Renault Taliant не ожидаются – этот седан моложе.

Но модернизации должны подвергнуть другие машины на общей платформе – компактный хэтчбек Dacia Sandero и практичный универсал Dacia Jogger. Цена Dacia Logan 2025 года – около 15 000 евро. Не стоит ожидать резкого роста стоимости после обновления.

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