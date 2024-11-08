Mazda удивит покупателей своей новой недорогой моделью. Фото

У моделей Mazda MX-5 и RX-7 есть будущее. Компания готовит новую недорогую модель спортивного сегмента, которая точно удивит покупателей. О машине появились некоторые детали.

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Подробности сообщает Motor1. Концепт Mazda Iconic SP – смелый прототип, который продемонстрировали в 2023 году в рамках Japan Mobility Show. Многие тогда восприняли автомобиль исключительно как шоу-кар: красивый, но нереальный автомобиль.

Дизайнер автомобиля Масаши Накаяма отметил, что Mazda Iconic SP изначально разрабатывали с перспективой серийной модели. Очевидно, что похожим образом будет выглядеть новый японский спорткар. И это хорошая новость.

Однако относительно конкретного автомобиля информацию пока скрывают. Неизвестно – это новая MX-5 или RX-7. По размерам концепт ближе ко второй машине, однако Накаяма подчеркнул, что дизайн машины легко масштабировать до размеров компактного родстера MX-5.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. Интересно, что на этом фоне Toyota и Honda тоже решили активизироваться в направлении "народных" спорткаров.

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