Новая дешевая Toyota Camry 2024 года не заинтересовала покупателей. Фото

Новую Toyota Camry 2024 года скоро выведут на рынок. Тем временем предзаказы на модель начали принимать с начала года. По итогам двух месяцев пока нельзя сказать, что дешевая модель заинтересовала покупателей.

Подробности стали известны ITHome. О машине ранее стало известно много информации. Главное – цена. Новая Toyota Camry 2024 года стоит от 24 500 долларов. Это совсем немного и, как ожидалось, покупатели тепло примут большой седан.

Автомобиль получился действительно недорогим и оказался даже дешевле популярного кроссовера Toyota RAV4. С начала года производитель собрал только немногим более 8000 предзаказов на китайском рынке. КНР – одна из первых стран для модели нового поколения.

Для сравнения, новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250, который является самым дешевым представителем знаменитой линейки японских внедорожников на глобальном рынке, только за первый час в Китае собрал 5000 заявок.

Можно лишь приблизительно фантазировать, каких результатов достигнет модель через два месяца. С другой стороны, новая Camry XV80 еще может наверстать упущенное. После старта открытых продаж ожидается снижение цены, это может подстегнуть продажи.

OBOZ.UA ранее рассказывал о другой модели Toyota – машина вырвалась на вершину рейтинга продаж.