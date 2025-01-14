Новая дешевая модель Renault привлекла много внимания. Фото и цена

Новая дешевая модель Renault Twingo E-Tech уже привлекла много внимания. Ведь производитель перевернет европейский рынок благодаря современным технологиям и очень низкой цене машины.

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По информации на сайте компании, к производству и старту продаж в 2026 году готовят новый Renault Twingo 4 поколения по цене 20 000 евро. Этот электрический автомобиль станет очень популярным благодаря унификации компонентов с более дорогой моделью Renault 5. Ранее сообщалось, что в техническом плане автомобили будут идентичны на 70%.

Интересно, что Volkswagen и Renault рассматривали партнерство для совместной разработки дешевых автомобилей, в том числе Renault Twingo 2026 года. Однако в Renault уже подтвердили прекращение переговоров и назвали это упущенной возможностью. Но отметили, что открыты для сотрудничества с другими автопроизводителями.

В качестве партнера нашли китайского производителя для создания специального бренда Ampere. Во Франции завершат дизайн и концепцию, а в Китае займутся технической разработкой. При этом непосредственно производство состоится на европейской территории.

Китайского партнера пока не называют. А производство наладят в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год, который сейчас производит Renault Clio.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, другую модель Renault назвали лучшим автомобилем 2025 года.