Лучшая модель Renault: в чем достоинства новой бюджетной модели. Фото

Новая бюджетная модель Renault 5 E-Tech оказалась лучшим автомобилем французского производителя. При этом эксперты выбрали эту машину победителем на фоне других претендентов. У машины есть несколько достоинств.

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Как напоминает OBOZ.UA, специалисты европейского конкурса Car Of The Year 2025 определили лучшие автомобили. Победителем назвали новый Renault 5 E-Tech EV. Кроме жюри COTY 2025, ранее и специалисты Top Gear отметили модель как лучшую машину.

Разумеется, бюджетный электрокар из Франции сумел найти баланс нескольких полезных качеств. Первое – это цена Renault 5 E-Tech EV. Прайс начинается с 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

Второе – внешность. Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль. Новый электрокар сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Третье – характеристики. Топовый вариант предлагает 150 сил и 410 км запаса хода. Средняя модификация – 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом хода 300 км мощностью 95 сил. Это будет самый дешевый Renault 5 E-Tech.

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