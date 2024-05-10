Новая дешевая модель Renault и Dacia: что о ней известно. Фото

Бюджетная модель Renault Logan сегодня не представлена на рынке под этим именем. Однако такой седан предлагается под брендом Dacia. Теперь производители готовят новую модель в похожем стиле, о машине появилась новая информация.

Об этом рассказывает MotorsActu. Ожидалось, что компания готовит более крупный автомобиль, который станет недорогим соперником Skoda Octavia и VW Golf. Новая Dacia C-Neo, у которой пока есть внутреннее временное название, может появиться к 2026 году или даже раньше.

От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но, по ранним данным, окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м. Также была информация, что модель предложат в кузовах седан и универсал.

Теперь же предполагается, что Renault может готовить традиционный хэтчбек. Однако точных данных все равно пока нет. Новая модель Dacia C-Neo должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену. Машину построят в рамках доступной архитектуры для бюджетных моделей. Это позволит унифицировать детали и удешевить конструкцию.

Недорогой автомобиль с ориентировочной ценой до 20 000 евро предложат с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Также может появиться ГБО.

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