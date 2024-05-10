Практичную бюджетную модель Honda показали на новых фото

Новая Honda Freed 2025 модельного года оказалась очень практичным бюджетным автомобилем, который оценят семейные покупатели. Машину представили официально и показали на новых фото.

OBOZ.UA напоминает, что третье поколение недорогой модели сохранило знакомый формат и порадовало практичностью, которую предложат по низкой цене. Длина Honda Freed 3 поколения составляет 4310 при колесной базе в 2740 мм, ширина составляет 1695 мм, а высота – 1755 мм.

Дизайн – прямой и простой. Классика сегмента практичных японских автомобилей, которые призваны "выжимать" максимум практичности и полезного пространства из компактного кузова. Для этих же целей задние двери выполнили сдвижными.

В движение новинку приводит 1,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с. Доступна и гибридная модификация с отдачей 135 л.с. Вместительный салон Honda Freed предлагает посадочные места для 5 или 6 человек в зависимости от комплектации.

Цена Honda Freed 2025 модельного года – менее 20 000 долларов за базовое исполнение. В продажу новинка отправится летом.

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