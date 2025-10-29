Новая Dacia Sandero станет другой: каким будет популярный бюджетник

Renault готовит несколько новых моделей в бюджетном сегменте. Одна из них – знаменитый недорогой автомобиль Dacia Sandero. Известно, что теперь эта машина будет другой.

Подробности стали известны Carscoops. Сообщается, что новая Dacia Sandero, которую стоит ожидать к 2028 году, получит гибридную силовую установку мощностью около 150 л.с. В этом плане автомобиль будет соответствовать самым современным тенденциям.

В дизайне ожидаются кардинальные перемены, которые сделают машину непохожей на предшественника. Скорее всего, бюджетник выполнят в более строгом геометричном стиле с эффектной детализацией.

Ранее также появлялась информация о том, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Предполагалось, что такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Точной информации о таких планах нет. Но сообщалось, что бюджетная модель Dacia Sandero 2028 года все еще будет основана на платформе CMF-B, а в компании рассматривают натриевые аккумуляторы на роль дешевых компонентов для электромобиля Dacia.

