Долгожданную модель Nissan на базе Duster показали с ярким дизайном

Преемник бюджетного кроссовера Nissan Terrano является долгожданным автомобилем. Модель на базе Renault Duster 3 поколения готовят к премьере. А пока машину показали в сети с ярким дизайном.

На канале TALKWHEELS новый Nissan Tekton 2026 модельного года показали как проект с альтернативной внешностью. Хотя уже известно, что серийный автомобиль будет выглядеть по-другому.

В некоторых странах новый бюджетник Nissan будут продавать как слегка модернизированный вариант французской машины. Возможно, на отдельные рынки имя Terrano тоже вернется.

Снаружи автомобиль будет похож на новый Duster. Однако здесь появятся характерные черты кроссоверов Nissan. Речь идет про решетку на всю ширину между новыми фарами. Сзади – другие фонари и измененный бампер. С технической точки зрения изменений произойти не должно.

Двигатели Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 145 л.с.).

Когда новый Nissan Tekton отправится в продажу, он получит такую же моторную гамму.

