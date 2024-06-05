Новая бюджетная модель Toyota будет соперничать с недорогой Mazda. Фото

Toyota хочет вернуть в производство доступную модель для молодежи, которая обладала бы спортивным характером и ярким дизайном. Такой бюджетный автомобиль составит конкуренцию недорогой модели Mazda MX-5.

Несколько лет назад подобную машину от Toyota показали публике, но только теперь всерьез заговорили о производстве. Да и от компании неоднократно поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня или хотя бы кто-то в руководстве намерен инициировать процесс разработки. В Carscoops показали как может выглядеть новинка.

По-видимому, новая Toyota S-FR (предварительное название) не рассматривается на данный момент как электромобиль. Но строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому машину могут выпустить на рынок с гибридной силовой установкой.

Хотя на данный момент известно о 1,3-литровом двигателе мощностью 150 л.с. в составе заднеприводной трансмиссии. Ориентировочная цена Toyota S-FR – чуть более или даже менее 20 000 долларов.

Также не стоит отказываться от более мощного варианта в рамках линейки Gazoo Racing (Toyota GR). Если, конечно, базовую модель не решат изначально предлагать под этим бэйджем.

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