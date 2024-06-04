Дешевый кроссовер Nissan в Украине оказался доступнее, чем в Европе. Фото

Кроссовер Nissan Juke 2024 года – самая дешевая новая модель японской компании на украинском рынке. Интересно, что бюджетная модель оказалась даже доступнее, чем в Европе. Автомобиль представили официально после модернизации и уже начали предлагать покупателям.

OBOZ.UA напоминает, что популярная модель получила деликатные изменения в дизайне и новый салон, который сделали современнее. Также машину предлагают с обновленной модификацией Nissan Juke N-Sport. Ее отличает двухцветная схема окраски с контрастной крышей, корпусами наружных зеркал и решеткой.

Кроме того, компактный кроссовер получил новые диски и расширенную палитру цветов. В нее вернулся желтый цвет – на нем производитель отдельно акцентирует внимание.

Салон Nissan Juke 2 поколения в 2024 году преобразился сильно. Заменили переднюю панель, кресла и материалы отделки. Появились крупный цифровой щиток приборов и монитор мультимедийной системы диагональю 12,3 дюймов.

Автомобиль будут предлагать покупателям с бензиновым двигателем на 117 л.с. Цена Nissan Juke в Украине – от 904 580 гривен или около 20 500 евро. В Европе (например, в Германии) новый Juke 2024 стоит почти 25 000 евро.

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