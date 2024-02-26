Nissan выводит на рынок недорогой кроссовер для больших семей. Фото

Новый большой кроссовер Nissan Pathfinder 2024 года уже представили официально ранее. Это очень практичная модель для семейных покупателей. Автомобиль выходит на рынок соврем скоро.

Новый Nissan Pathfinder получил современный дизайн и мощный двигатель. Ранее сообщалось, что модель вызвала ажиотаж у покупателей еще до выхода на рынок. Подробности сообщает Autohome.

В свободную продажу Nissan Pathfinder отправится уже 6 марта. Хотя предзаказы начали принимать раньше. Спустя пару недель после старта приема заявок производитель собрал более 3000 заказов на машину. Покупателям понравился большой кроссовер Nissan.

На внешность Nissan Pathfinder 2024 оказал стилистическое влияние среднеразмерный электромобиль Nissan Ariya с его гладкими поверхностями и аккуратными линиями. Все новые SUV японской компании выполнены в похожем стиле.

Длина кузова равна 5130 мм при колесной базе в 2900 мм, ширина – 1981 мм, а высота составляет 1767 мм. Вместительный салон Nissan Pathfinder предложили в конфигурациях на 6 и 7 посадочных мест.

Новый Nissan Pathfinder 2024 года получил экономичный и мощный 2-литровый турбированный двигатель на 252 л.с. Этот агрегат используют и другие модели Nissan и Infiniti. В паре с мотором работает 9-ступенчатая автоматическая КПП. Покупатели (пока на китайском рынке) могут выбрать модификации с передним и полным приводом. Цена Nissan Pathfinder может оказаться ниже 30 000 долларов за базовый вариант после старта продаж.

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