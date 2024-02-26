Ждем в Украине: новый бюджетник MG по цене "Логана" представлен официально

Китайские автомобили MG (бренд когда-то был британским) представлены в том числе в Украине. У нас может появиться самая дешевая глобальная модель компании – MG3 2024 года. Этот бюджетник представили официально.

Фото MG3 2024 года появились на сайте автопроизводителя. В сети продемонстрировали компактный хэтчбек, который в скором времени отправится в производство и придет на смену актуальной модели MG3. Выход на европейский рынок – уже в марте 2024 года.

Дизайн модели – современный и динамичный, если не сказать агрессивный. В конкурентах – Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa и Volkswagen Polo. Но на них новый MG 3 совсем не похож. Это необычно для китайского автомобиля.

В интерьере MG3 заметны сразу два крупных экрана. Первый выполняет роль цифрового щитка приборов перед водителем, второй – это монитор мультимедийной системы.

Автомобиль получил мощную гибридную силовую установку с отдачей 192 л.с. А комбинированный расход топлива равен 4,4 л/100 км. Цена MG3 2024 года – около 20 000 евро.

Напомним. OBOZ.UA ранее сообщал о недорогом победителе конкурса Лучший автомобиль года.