Nissan улучшил свою популярную недорогую модель. Фото

Эффектная модель Nissan Z – довольно популярный автомобиль в сегменте недорогих спорткаров. Продажи машины постоянно растут, и для поддержания актуальности производитель улучшил это мощное купе.

Подробности стали известны Carsscoops. Там рассказали не только про новый Nissan Z, но и его еще более мощный вариант Nissan Z Nismo 2026 года. Стандартная машина отличается другими бамперами, цветом кузова Unryu Green и стильными колесными дисками.

Мощность Nissan Z не изменилась – 400 л.с., как и Nissan Z Nismo (420 сил). Однако последний после модернизации получил механическую КПП – об этом просили фанаты.

Это все сделает автомобиль еще популярнее. Ранее сообщалось о продажах Nissan Z. В США, на ключевом рынке для спортивных автомобилей, популярность Nissan Z в 2025 году выросла на 73,4% – производитель реализовал 5487 машин. В то же время модель Toyota Supra нашла лишь 2953 покупателя с небольшим ростом продаж на 13,3%.

Nissan Z уже обошел Supra в 2024 году. Неудивительно, что обошел своего соперника и по итогам 2025 года.

