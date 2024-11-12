Dodge сделает свою долгожданную модель дешевле. Фото

Новый Dodge Charger 2025 модельного года почти готов к выходу на рынок. Фанатов долгожданной модели расстроило ее электрическое будущее, однако производитель также разработал бензиновую модификацию Sixpack – она окажется дешевле электрокара.

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Мощный электрокар Dodge Charger Daytona отправится в продажу в начале 2025 года. Машина получила несколько силовых установок мощностью 496 и 670 л.с. Оба варианта двухмоторные и полноприводные. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. Carscoops сообщает, что будет кое-что еще.

Ранее появлялась информация, что бензиновый Dodge Charger Sixpack появится ближе к концу 2025 года. Однако машину выведут на рынок раньше из-за замедления спроса на электромобили.

Маслкар с ДВС получит не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. Новый Dodge Charger 2025 года доступен в кузовах купе и седан.

Цена Dodge Charger пока неизвестна. Ожидается, что базовый бензиновый маслкар будет стоить около 35-40 тысяч долларов, в то время как за электрокар просят минимум 59 000 долларов.

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