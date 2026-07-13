Nissan представила внедорожник, который почти вдвое дешевле Duster: что внутри

Компания Nissan представила кроссовер Tekton в ходе мировой премьеры в Индии. Новинка стала одним из ключевых продуктов в программе трансформации компании и подтвердила стратегическое значение индийского рынка для японского автопроизводителя.

Видео дня

Автомобиль был создан в сотрудничестве с Renault, а производство организовано на заводе в Ченнаи как для местного рынка, так и для экспорта. Компания рассчитывает, что модель укрепит позиции Nissan в сегменте среднеразмерных внедорожников и поможет расширить присутствие бренда на международных рынках.

Новый Tekton

Мировая премьера Nissan Tekton стала очередным шагом в реализации стратегии Re:Nissan, которая предусматривает обновление модельного ряда, развитие партнерских отношений и укрепление позиций бренда на перспективных рынках.

Новый кроссовер был разработан и произведен в Индии совместно с Renault. Именно эта страна стала не только одним из главных рынков сбыта для Nissan, но и важной производственной площадкой для глобального экспорта. Компания планирует поставлять Tekton в 50 стран, прежде всего на Ближний Восток и в Африку, что еще больше усилит роль Индии в международной стратегии производителя.

Представители Nissan отмечают, что новинка демонстрирует стремление компании создать более конкурентоспособный модельный ряд с акцентом на популярный сегмент SUV. Благодаря стратегическим партнерствам бренд рассчитывает расширить охват рынка и ускорить собственный рост.

Дизайн и характеристики Nissan Tekton

Nissan Tekton построен на платформе Alliance CMF-B и ориентирован на один из самых конкурентных сегментов мирового автомобильного рынка. Его внешний вид выполнен в стилистике легендарного Nissan Patrol, что подчеркивает массивный силуэт, выразительные пропорции и характерный дизайн бренда.

В салоне производитель сделал акцент на комфорте и цифровых технологиях. Автомобиль получил просторный интерьер, панорамный люк, вентилируемые передние сиденья, двухзонный климат-контроль, многочисленные места для хранения вещей и вместительное багажное отделение.

В комплектацию входят интегрированные сервисы Google, в частности Google Maps, Google Assistant и Google Play, цифровая приборная панель, современные системы подключения и комплекс электронных помощников водителя.

Безопасность и технические характеристики

Особое внимание инженеры уделили системам активной безопасности. Nissan Tekton оснащен шестью подушками безопасности, усиленной конструкцией кузова, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения, функцией удержания автомобиля в полосе движения и системой мониторинга слепых зон.

Покупателям предложат два турбированных бензиновых двигателя. Базовой станет 1,0-литровая силовая установка, тогда как более мощная 1,3-литровая версия будет развивать до 163 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Такие агрегаты должны обеспечить баланс между производительностью, экономичностью и комфортом в повседневной эксплуатации.

В Nissan отмечают, что при разработке Tekton были учтены отзывы тысяч владельцев внедорожников из Индии, стран Ближнего Востока и Африки. Именно их пожелания относительно дизайна, технологического оснащения, практичности и уровня комфорта легли в основу концепции нового автомобиля.

OBOZ.UA писал о новом экономичном внедорожнике Kicks от Nissan.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.