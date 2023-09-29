Nissan показал свой самый маленький автомобиль – модель за 9600 долларов. Фото

Компания Nissan показала свой самый маленький автомобиль Dayz после модернизации. Модель сегмента кей-кар получила свежий дизайн и низкий ценник – от 9600 долларов.

О машине в деталях рассказали на сайте компании. После обновления Nissan Dayz получил другой дизайн. При этом производитель предлагает сразу два стилистических варианта, которые существенно отличаются друг от друга.

В Японии в сегменте популярных кей-каров такое решение встречается очень часто. Таким образом покупатели могут сделать выбор согласно собственным предпочтениям.

Видео дня

Длина кузова Nissan Dayz 2023 составляет 3395 мм, колесная база – 2495 мм, ширина равна 1475 мм, а высота – 1660 мм. В компактных размерах удалось предложить практичный интерьер.

На выбор доступны два бензиновых двигателя объемом 660 см.куб. Мощность – 48 или 64 л.с. Привод может быть передним или полным, а в качестве КПП – вариатор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об интересных б/у авто, которые можно найти на вторичке по хорошей цене.