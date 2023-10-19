Nissan показал будущее знаменитого недорогого кроссовера Juke. Фото

Новый электрический кроссовер Nissan Hyper Punk – будущее автомобилей бренда. Знаменитый недорогой Juke угадывается в этом прототипе мгновенно. В компании использовали черты известной модели, чтобы намекнуть на дальнейшее развитие.

О машине рассказали на сайте автопроизводителя. Сразу стоит отметить, что в производство новый Nissan Hyper Punk не отправится. Это скорее выставка достижений дизайнеров и конструкторов компании.

Но за "мятыми" поверхностями кузова в стиле оригами и дверьми, которые поднимаются вверх, скрывается стилистическая основа для Nissan Juke 3 поколения, который может появиться через несколько лет в статусе электрокара.

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Именно с этой точки зрения концепт, который вскоре привезут на выставку Japan Mobility Show (ранее – Токийский автосалон), представляет самую большую ценность. В остальном – эффектная машина, чтобы развлекать публику.

Nissan даже позиционирует этот прототип как инструмент для Instagram-блогеров. В салоне установили несколько камер, мониторы, систему автоматического подбора музыки и освещения. Но это не более чем яркая возможность привлечь к автомобилю внимание.

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