Nissan отправил в продажу крутого соперника Toyota RAV4: цена и фото

Новый кроссовер Nissan Rogue 2025 модельного года, который нам известен как Nissan X-Trail, отправился в продажу после модернизации. Недорогой соперник Toyota RAV4 стал намного круче и подготовился к новым, более тяжелым условиям.

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Новый Nissan Rogue показали на сайте Motor1 в новой спецификации для 2024 года и сообщили цену модернизированного кроссовера. Nissan Rogue Rock Creek – особая модификация, настроенная на бездорожье и более премиальное оформление.

Особая модификация модели ориентирована на активный образ жизни владельца, который наверняка интересуется путешествиями и исследованиями дикой природы. На официальных фото показан кроссовер Nissan с измененным оформлением кузова и другой передней решеткой.

Подчеркивают особый стиль яркие акценты. Вдобавок здесь появились особые 17-дюймовые диски со специальными покрышками. Цветовая гамма модели расширена новыми оттенками.

В движение новинку приводит 1,5-литровый бензиновый турбированный мотор на 204 силы. Привод – полный. Цена Nissan Rogue 2024 в базовом исполнении – от 30 620 долларов.

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