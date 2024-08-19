Большую недорогую модель Peugeot снимут с производства. Фото

Большой седан Peugeot 508 является недорогим автомобилем в сегменте, который постоянно сужается. Недавно модель показали в обновленном виде. А теперь стало известно, что производство автомобиля остановят.

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После 2025 года производить седан и универсал Peugeot 508 не будут. Прямой наследник модели не планируется. Возможно, косвенно им станет очередной кроссовер крупных размеров. Именно машины сегмента SUV в первую очередь стоит винить – они намного популярнее седанов.

OBOZ.UA напоминает, что для подогрева интереса к модели недавно представили недорогой Peugeot 508 L с ценой 22 000 долларов за базовый вариант.

Длина кузова – 4870 мм при колесной базе в 2848 мм, ширина равна 1855 мм, а высота составляет 1455 мм. Дизайн освежили в соответствии с актуальным корпоративным стилем компании – узкая светотехника, крупная решетка, новый логотип.

В оснащении предлагаются современные опции. Система ночного виденья, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод крышки багажника, панорамная крыша.

OBOZ.UA уже рассказывал про самые популярные недорогие автомобили с пробегом в Украине.