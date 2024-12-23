Nissan и Honda объявили о слиянии в единый холдинг: когда это произойдет и кто еще может присоединиться

В понедельник, 23 декабря, японские автомобильные корпорации Nissan и Honda объявили о слиянии.

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Об этом говорится в совместном заявлении автопроизводителей. Кроме того, к ним может присоединиться компания Mitsubishi.

Отмечается, что Nissan и Honda планируют посредством совместной передачи акций создать холдинговую компанию, которая станет материнской для обеих компаний.

"И Nissan, и Honda будут полностью дочерними компаниями совместной холдинговой компании. Кроме того, компании планируют продолжить сосуществование и развивать принадлежащие Honda и Nissan бренды в равной степени", – сказано в документе.

Акции холдинга будут выпущены на Токийской бирже. Также известно, что заключение окончательного соглашения об интеграции бизнеса запланировано на июнь 2025 года, вступление в силу передачей акций в августе 2026 года.

Кроме того, компании Honda и Nissan обсуждают совместное производство авто на заводах друг друга. Также Honda рассматривает возможность поставки гибридных автомобилей для Nissan.

Ранее сообщалось, что Toyota и Suzuki сотрудничают и обмениваются не только техническими наработками, но и целыми автомобилями, чтобы расширять модельный ряд друг друга. В сети показали знаменитый бюджетный внедорожник Jimny, получивший логотип партнерской компании.

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