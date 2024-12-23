Subaru обрушила цену своего самого необычного кроссовера

Электрический кроссовер Subaru Solterra не пользуется высокой популярностью у покупателей. Это хорошо заметно на фоне более успешных соперников. Производитель решил обрушить цену необычной модели, которая выделяется в линейке.

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По информации Motor1, цена Subaru Solterra 2025 модельного года стартует с 39 900 долларов с учетом доставки (без учета – $38 500). Это все еще дороже некоторых конкурентов, но снижение цены на 6500 долларов можно назвать довольно агрессивным ходом.

Электрокар Subaru Solterra по размерам напоминает кроссовер Subaru Forester и фактически в этом классе является альтернативой бензиновой модели.

Автомобиль является ближайшим родственником модели Toyota bZ4X. Японские компании совместно занимались разработкой этого "двойного" проекта в попытке угнаться за темпами электрификации потенциальных соперников.

Интересно, что цена Toyota bZ4X недавно тоже снизилась. Производитель ввел скидку в размере $6000 и уменьшил стоимость электрического кроссовера 2025 модельного года до 37 000 долларов.

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