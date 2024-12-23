Знаменитый бюджетник Suzuki Jimny превратили в модель Toyota и показали в сети

Toyota и Suzuki сотрудничают и обмениваются не только техническими наработками, но и целыми автомобилями, чтобы расширять модельный ряд друг друга. В сети показали знаменитый бюджетный внедорожник Jimny, который получил логотип партнерской компании.

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Машину показывает Motor1. Известно, что бюджетник Suzuki Jimny давно привлекает внимание Toyota. Именно поэтому автомобиль на рендерах очень интересно выглядит как новая Toyota Jimny.

Ведь некоторые автомобили Toyota на определенных рынках получили логотипы Suzuki и сменили названия. В другую сторону это также работает. В Toyota ранее очень заинтересовались доступным внедорожником Suzuki, чтобы продавать его под своим названием.

Неудивительно, что эта успешная и многими любимая модель вывала интерес. Но в Suzuki уже отказались от этого, отметив, что Jimny является частью ДНК производителя, и поэтому должен нести на себе только родной логотип.

Представитель компании сравнил статус модели с Toyota Land Cruiser, на котором также трудно представить чужие логотипы. Кроме того, отказ коснулся и доступного хэтчбека Suzuki Swift, который Toyota тоже хотела продавать под своим брендом.

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