Nissan готовит недорогого соперника Skoda Octavia: каким он будет

Новый Nissan Sentra 2026 модельного года станет бюджетным седаном следующего поколения, который будет соперничать с моделями Toyota Corolla, Skoda Octavia и Kia K4. Премьера автомобиля приближается, но уже известно, каким будет этот японский седан.

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Свой предварительный вариант дизайна машины продемонстрировали в Motor1. Спрос на доступные компактные модели опять высокий, поэтому новую Sentra многие очень ждут. Хотя ранее сообщалось, что после 2025 года седаны Nissan не планируются в массовых сегментах. Все из-за кроссоверов и электромобилей, которые отъедают долю рынка у традиционных моделей.

Прототипы Nissan Sentra 2026 модельного года всех удивили во время испытаний. Автомобили уже выехали на дороги США. Дизайн, разумеется, станет современным и более эффектным.

Новые модели нужны любому производителю – в том числе Nissan. Удивительно, что в компании решили сделать ставку на седан в затруднительной для себя ситуации. Казалось, что очередной кроссовер оказался бы более выгодным решением. С другой стороны, от таких машин в компании тоже не отказываются.

OBOZ.UA ранее уже показывал новый недорогой седан VW.