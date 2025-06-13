Как Passat, но дешевле Golf: новый крупный седан VW полностью рассекречен

Крупный доступный седан Volkswagen Sagitar 2026 модельного года уже рассекретили на фото. Машина по размерам почти соответствует Passat, но по цене дешевле VW Golf. Автомобиль готовят к выходу на рынок.

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Благодаря фото на Autohome мы можем познакомиться с дизайном модели VW Sagitar после модернизации. Этот автомобиль уверенно можно назвать бюджетным – особенно с учетом размеров. Хотя фактически седан основан на VW Jetta.

Длина составляет 4812 мм при колесной базе в 2731 мм, ширина – 1813 мм, а высота равна 1479 мм. Машина действительно большая.

Пока известно, что моторная гамма нового Volkswagen будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 160 л.с. Но не исключено появление других вариантов.

Официальная премьера и рыночный дебют состоятся позже в 2025 году. Ориентировочная цена Volkswagen Sagitar – менее 20 000 долларов за базовый вариант.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, VW отправил на дороги новую бюджетную модель, которая должна стать очень популярной.