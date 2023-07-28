Несколько доступных, но редких Hyundai разбили в массовом ДТП

Спортивные модели Hyundai i30 N – доступные, но мощные и редкие хэтчбеки. Тем не менее, в массовое ДТП попали сразу семь таких автомобилей. Никто, кроме машин, серьезно не пострадал.

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Масштабная авария произошла недалеко от Гонконга. Местные энтузиасты двигались в направлении Южно-Китайского моря. Однако добраться до пункта назначения не удалось. О необычном ДТП сообщает Carscoops.

Фанаты корейской модели собрались в колонну, чтобы прокатиться по извилистой трассе. Так в одном месте собрались сразу семь Hyundai i30 N. Одинаковые модели, но разных цветов.

Из-за ошибки по причине несоблюдения безопасной дистанции все машины оказались повреждены. ДТП произошло, когда водитель первого автомобиля в колонне резко снизил скорость.

Его товарищи сзади не успели затормозить. В итоге каждый участник пробега, посвященного одной модели, угодил в аварию. Это далеко не самое дорогое массовое ДТП с участием спортивных машин.

В рамках подобных автопробегов регулярно разбиваются суперкары на десятки миллионов долларов. Хэтчбек i30 N все же является довольно доступной, но в то же время редкой моделью.

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