Неожиданный кроссовер Subaru получил низкую цену. Фото

Новый кроссовер Subaru Uncharted получился неожиданным автомобилем. Его уже подготовили к выходу на рынок с довольно низкой ценой для своего сегмента.

Модель Uncharted призвана усилить позиции японского производителя в сегменте SUV. Новая Subaru Uncharted 2026 года – это на самом деле кроссовер Toyota C-HR BEV, который рассекретили ранее в полностью электрическом исполнении. Детали сообщает Carscoops.

Дизайн модели Subaru Uncharted почти полностью достался от Toyota C-HR BEV. Однако здесь изменили оформление передней части и кормы. То есть бамперы и светотехника теперь другие.

Главная особенность кроссовера Subaru Uncharted 2026 модельного года – электрическая силовая установка Toyota. Базовый электрокар Subaru получил один электромотор мощностью 220 л.с. и передний привод.

Полноприводный кроссовер оснащают двумя моторами мощностью 338 сил. Максимальный запас хода оценивают почти в 500 км. Цена Subaru Uncharted – от 34 995 долларов.

