Этот недорогой Opel будет соперничать с VW Golf. Фото

Знаменитая модель Opel Astra готова усилить соперничество с VW Golf и другими недорогими практичными машинами. Новый автомобиль после рестайлинга показали на официальных фото.

Про новый Opel Astra 2026 модельного года рассказывает Motor1. Это промежуточная модернизация Opel Astra 6 поколения. Эта машина появилась в 2021 году.

Модель Opel Astra L и без того является одним из наиболее эффектных представителей своего сегмента. Но рестайлинг сделал автомобиль еще современнее. Модернизация затронула как хэтчбек, так и универсал Opel Astra Sports Tourer.

Новый автомобиль сохранил знакомую внешность, но получил другую переднюю часть. Появилась новая более эффективная светотехника и другие бамперы. Расширена палитра цветов и предложены новые колесные диски.

В салоне Opel Astra 2026 установили улучшенные кресла. В линейке остались гибридные варианты и полностью электрическое исполнение. Запас хода последнего увеличился до 450 км.

