Неожиданный бюджетник Hyundai показали на новых фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года всех удивил своим стильным дизайном. Но компания провернула этот трюк снова с неожиданной экстремальной модификацией модели.

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OBOZ.UA напоминает, что стандартный автомобиль с электрической силовой установкой уже отправился в продажу как бюджетный кроссовер. А новый Hyundai Insteroid 2025, который показали на фото, – это совсем другая история.

Электрический кроссовер Hyundai Insteroid 2025 года пока является концептом и, скорее всего, останется таковым навсегда. Хотя производитель может рассмотреть возможность производства лимитированной серии.

Мы видим отличия от стандартного электрокара. Внимание привлекают расширенный кузов, другие бамперы, передний сплиттер и огромное антикрыло сзади. Очевидно, в Hyundai хотели, чтобы мы все это заметили.

Мощность электромотора стандартной машины составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч. Цена Hyundai Inster – менее 25 000 евро.

OBOZ.UA ранее показывал новый бюджетный кроссовер Nissan.