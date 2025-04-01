Renault Duster превратится в новую модель Nissan. Фото

Компактный бюджетный кроссовер Nissan Terrano для развивающихся рынков решили возродить на базе Renault Duster 3 поколения. В некоторых странах под этим именем будут продавать слегка модернизированный вариант французской машины.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый бюджетник показали недавно на первых официальных изображениях в ходе анонса обновленной линейки моделей Nissan. В качестве основы как раз используют новый Renault Duster.

Снаружи автомобиль похож на кроссовер Dacia Bigster. Это неудивительно – ведь именно в его стиле получил свой дизайн Duster 2024 года. Однако здесь появились характерные черты кроссоверов Nissan.

В остальном кузов достался от донора. Спереди отличается решетка между фарами на всю ширину. Сзади ожидаются другие фонари и измененный бампер. С технической точки зрения изменений произойти не должно.

Двигатели Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 145 л.с.).

Когда новый Nissan Terrano 2026 модельного года отправится в продажу, он получит такую же моторную гамму.

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